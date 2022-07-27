Затопило улицы и дороги: в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов

Несколькими днями ранее местные власти решили объявить в городе режим ЧП в связи с непогодой.

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Поселок Дагомыс в Сочи вновь попал под разгул стихии. В результате мощного ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов.

На кадрах, снятыми местными жителями видно, как потоки воды устремились по улицам и дорогам сочинского поселка. Владельцам автомобилей пришлось быстро убрали свои машины от набережной реки.

В пресс-службе городской администрации при этом уточнили, что население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее, передает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Напомним, к вечеру 23 июля погода в Сочи резко ухудшилась, в результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Один человек погиб, как сообщили ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В воскресенье, 24 июля, власти Сочи решили объявить в городе режим ЧС в связи с непогодой. Из-за стихии по всему городу и на сегодняшний день наблюдаются многочисленные разрушения. Ливневые дожди привели к наводнению, которое уносило автомобили и людей, затапливало улицы и первые этажи зданий.