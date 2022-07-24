Один человек погиб в Сочи в результате мощного наводнения

Ранее были опубликованы кадры от первого лица из затопленного автомобиля в Сочи.

© Фото: officialsochi Telegram

Один человек погиб из-за мощного наводнения, который обрушился на Сочи в субботу вечером. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«Подтверждена гибель одного человека», - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее были опубликованы кадры от первого лица из затопленного автомобиля в Сочи. На видео можно заметить, как половина салона машины ушла под воду.

Напомним, что погода к вечеру в Сочи сильно ухудшилась. Город накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, наиболее опасная ситуация сложилась на Донской улице, где мощный поток воды сносит автомобили.