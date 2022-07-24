В Сочи объявляют режим ЧС, сообщил глава города Алексей Копайгородский

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Власти Сочи решили объявить в городе режим ЧС в связи с непогодой. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим», - пишет Копайгородский в своем Telegram-канале.

Из-за стихии по всему городу наблюдаются многочисленные разрушения. Ливневые дожди привели к наводнению, которое уносило автомобили и людей, затапливало улицы и первые этажи зданий. Среди унесенных стихией людей было десять детей. Как отмечает политик, жертв могло бы быть больше, если бы не слаженная работа спасателей.

Ранее были опубликованы кадры с последствиями наводнения. Напомним, к вечеру 23 июля погода в Сочи резко ухудшилась, в результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Один человек погиб, как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.