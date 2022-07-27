Армия Армия Армия

Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР

05:10 27.07.2022
Сдача нового гидротехнического комплекса планируется уже в октябре этого года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации данного сооружения составит более 100 лет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации начали строительство нового магистрального водопровода на территории Луганской Народной Республики. Альтернативный источник водоснабжения протяженностью более сорока километров обеспечит подачу питьевой воды из г. Молодогвардейск в г. Ровеньки ЛНР.

Облет участка строительства водопровода в составе рабочей группы российского оборонного ведомства совершил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

Сдача нового гидротехнического комплекса планируется уже в октябре этого года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации данного сооружения составит более 100 лет.

Прежде чем военные специалисты вышли на стройплощадку, саперами было проведено сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики. Протяженность водопровода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила 21,5 километра. Всего было проложено четыре линии труб, в результате чего их общая протяженность составила более 90 километров.

Новая водная артерия обеспечила пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Для наполнения системы водой в водоемах установлены плавучие насосные станции со специальными системами фильтрации. Производительность водовода составила 100 тысяч кубометров в сутки.

Кроме того, замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником посетили площадку строительства в Луганске, где военные строители возводят новый многофункциональный медицинский центр площадью 11 тысяч кв. метров на двести койко-мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска.

Сообщается, что работы ведутся с опережением графика. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для УЗИ, рентгена и эндоскопии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Сровнять с землей: кадры работы расчета РСЗО «Смерч» по логистическому центру ВСУ
05:10 Армия
Видео
Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР
04:00 В стране и мире
Глава МЧС предложил изменить систему оценки работы руководителей в сезон лесных пожаров
02:49 В стране и мире
Иностранцев могут лишить права на покупку земли в РФ
01:21 В стране и мире
«Газпром»: поставки газа в Европу по «Северному потоку» 27 июля упадут до 20%
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.