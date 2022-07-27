Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР

Сдача нового гидротехнического комплекса планируется уже в октябре этого года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации данного сооружения составит более 100 лет.

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Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации начали строительство нового магистрального водопровода на территории Луганской Народной Республики. Альтернативный источник водоснабжения протяженностью более сорока километров обеспечит подачу питьевой воды из г. Молодогвардейск в г. Ровеньки ЛНР.

Облет участка строительства водопровода в составе рабочей группы российского оборонного ведомства совершил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

Сдача нового гидротехнического комплекса планируется уже в октябре этого года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации данного сооружения составит более 100 лет.

Прежде чем военные специалисты вышли на стройплощадку, саперами было проведено сплошное разминирование местности. Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше 2 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики. Протяженность водопровода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила 21,5 километра. Всего было проложено четыре линии труб, в результате чего их общая протяженность составила более 90 километров.

Новая водная артерия обеспечила пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Для наполнения системы водой в водоемах установлены плавучие насосные станции со специальными системами фильтрации. Производительность водовода составила 100 тысяч кубометров в сутки.

Кроме того, замминистра обороны РФ Тимур Иванов вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником посетили площадку строительства в Луганске, где военные строители возводят новый многофункциональный медицинский центр площадью 11 тысяч кв. метров на двести койко-мест для оказания медицинской помощи жителям Луганска.

Сообщается, что работы ведутся с опережением графика. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для УЗИ, рентгена и эндоскопии.