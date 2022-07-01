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МО РФ построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой

06:36 01.07.2022
Новый водовод соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец.
МО РФ построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
© Фото: Василий Батанов, РИА Новости
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Военные строители возводят водовод из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец, протяженность которого составит 21,5 километров, а мощность - 100 тысяч кубометров воды в сутки.

Как сообщает Минобороны России, будет проложено четыре линии труб. На объектах ведутся строительные работы и инженерно-геологические испытания.

В строительстве принимают участие более 300 человек, задействовано 100 единиц техники. Благодаря водоводу жители Донецкой народной республики будут обеспечены качественной питьевой водой.

Ранее замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство жилого квартала в Мариуполе. На разминированной территории военные строители возводят целый жилой квартал.

Кроме того, военно-строительный комплекс оборонного ведомства приступил к возведению многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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