От жилья до медцентра: Иванов проверил ход строительства важнейших социальных объектов в ДНР и ЛНР

Замминистра обороны РФ осмотрел многофункциональный медицинский центр в Луганске, магистральный водопровод в ЛНР, новый жилой квартал, медцентр на 60 койко-мест, аварийно-спасательный центр МЧС РФ в Мариуполе и мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Луганскую Народную Республику, чтобы осмотреть ход строительства важных объектов гражданской инфраструктуры. Сначала замминистра с высоты птичьего полета изучил, на каком этапе находится возведение магистрального водопровода протяженностью в 40 километров, который обеспечит подачу питьевой воды из Малогвардейска в Ровеньки.

Затем Тимур Иванов вместе с главой республики Леонидом Пасечником посетил Луганск для инспекции стройплощадки многофункционального медицинского центра. Возведение медучреждения, рассчитанного на двести пациентов, уже на финишной прямой. Внутри здания кипит работа по отделке помещений, а снаружи уже благоустраивают территорию.

«В конце августа месяца тут уже будет полноценная финишная картинка медицинского центра. График опережаем порядка месяца, отдельные виды работ - две-три недели. Результат достигнут общим упорным старанием», - сообщил начальник управления сопровождения проектов ППК «ВСК» Владимир Потапов.

Две операционные, реанимационное отделение, почти сотня палат - просторные, светлые помещения с высокими потолками. В здание уже провели систему кондиционирования. В середине августа начнется монтаж современного диагностического оборудования.

«Те же самые консоли, оборудование для пациентов реанимационных, ИВЛ, рентген-оборудование, оборудование для оказания физиотерапевтической помощи, все оборудование было согласовано с нашими профильными специалистами, которые в последующем будут работать на этом оборудовании», - рассказал главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

Еще один медцентр на 60 койко-мест, где будут оказывать все виды врачебной помощи, военные строители возводят в Мариуполе. Тут же под стук молотков и гул строительной техники - в прямом смысле: не по дням, а по часам - растет новый современный жилой квартал.

Ударными темпами идет работа над двенадцатью пятиэтажными домами на две с половиной тысячи квартир. Один из домов уже почти готов к сдаче под ключ. Остались, что называется, последние штрихи. Провести электричество, обеспечить подачу воды и отопления, завершить отделочные работы.

Работы по внешней отделке фасада идут полным ходом. Стены уже покрашены, ведется установка оконных блоков. Рабочие уже успели застеклить несколько лоджий.

Железобетонные монолитные дома простоят долгие годы - запас прочности не вызывает сомнений. И этот как раз тот случай, когда скорость - не в ущерб качеству.

«Мы свои дома будем сдавать, первые шесть домов в октябре, оставшиеся шесть домов - в ноябре 2022 года. Но один-два дома постараемся сдать в сентябре 2022 года. Ускорение сроков за счет увеличения рабочей силы, у нас на стройплощадке 1370 человек уже, более 180 единиц техники привлечено», - заявил руководитель проекта военно-строительного комплекса МО РФ Олег Печенкин.

Благоустройство территорий возле жилых домов - еще один важный аспект большой стройки. Парковочных мест должно хватить всем. Рабочие уже утрамбовали песок на будущей площадке для автомобилей, частично залили его бетоном, а дальше приступят к укладке асфальта.

Рядом с жилым кварталом идет возведение масштабного аварийно-спасательного центра МЧС. На более чем четырех гектарах вырастет комплекс из боксов для техники и заправок. Построят площадки для тренировок собак и вольеры. Центр МЧС рассчитан на 150 человек.

Кроме того, Тимур Иванов проинспектировал реконструкцию легендарного мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республики. В 2014 году главный символ освобождения Донбасса от немецко-фашистких оккупантов был практически полностью разрушен снарядами уже украинских националистов. Сейчас военные строители установили один из четырех пилонов Аллеи Славы и заняты монтажом стелы высотой в 30 метров. Все работы по проекту планируют завершить уже в августе.

Ранее Тимур Иванов проинспектировал строительство жилого квартала в Мариуполе. На первом этапе строители запланировали сдачу более 100 тысяч квадратных метров жилья, которое должно быть готово до 1 октября