Армия Армия Армия

От жилья до медцентра: Иванов проверил ход строительства важнейших социальных объектов в ДНР и ЛНР

05:00 27.07.2022
Замминистра обороны РФ осмотрел многофункциональный медицинский центр в Луганске, магистральный водопровод в ЛНР, новый жилой квартал, медцентр на 60 койко-мест, аварийно-спасательный центр МЧС РФ в Мариуполе и мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Луганскую Народную Республику, чтобы осмотреть ход строительства важных объектов гражданской инфраструктуры. Сначала замминистра с высоты птичьего полета изучил, на каком этапе находится возведение магистрального водопровода протяженностью в 40 километров, который обеспечит подачу питьевой воды из Малогвардейска в Ровеньки.

Затем Тимур Иванов вместе с главой республики Леонидом Пасечником посетил Луганск для инспекции стройплощадки многофункционального медицинского центра. Возведение медучреждения, рассчитанного на двести пациентов, уже на финишной прямой. Внутри здания кипит работа по отделке помещений, а снаружи уже благоустраивают территорию.

«В конце августа месяца тут уже будет полноценная финишная картинка медицинского центра. График опережаем порядка месяца, отдельные виды работ - две-три недели. Результат достигнут общим упорным старанием», - сообщил начальник управления сопровождения проектов ППК «ВСК» Владимир Потапов.

Две операционные, реанимационное отделение, почти сотня палат - просторные, светлые помещения с высокими потолками. В здание уже провели систему кондиционирования. В середине августа начнется монтаж современного диагностического оборудования.

«Те же самые консоли, оборудование для пациентов реанимационных, ИВЛ, рентген-оборудование, оборудование для оказания физиотерапевтической помощи, все оборудование было согласовано с нашими профильными специалистами, которые в последующем будут работать на этом оборудовании», - рассказал главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

Еще один медцентр на 60 койко-мест, где будут оказывать все виды врачебной помощи, военные строители возводят в Мариуполе. Тут же под стук молотков и гул строительной техники - в прямом смысле: не по дням, а по часам - растет новый современный жилой квартал.

Ударными темпами идет работа над двенадцатью пятиэтажными домами на две с половиной тысячи квартир. Один из домов уже почти готов к сдаче под ключ. Остались, что называется, последние штрихи. Провести электричество, обеспечить подачу воды и отопления, завершить отделочные работы.

Работы по внешней отделке фасада идут полным ходом. Стены уже покрашены, ведется установка оконных блоков. Рабочие уже успели застеклить несколько лоджий.

Железобетонные монолитные дома простоят долгие годы - запас прочности не вызывает сомнений. И этот как раз тот случай, когда скорость - не в ущерб качеству.

«Мы свои дома будем сдавать, первые шесть домов в октябре, оставшиеся шесть домов - в ноябре 2022 года. Но один-два дома постараемся сдать в сентябре 2022 года. Ускорение сроков за счет увеличения рабочей силы, у нас на стройплощадке 1370 человек уже, более 180 единиц техники привлечено», - заявил руководитель проекта военно-строительного комплекса МО РФ Олег Печенкин.

Благоустройство территорий возле жилых домов - еще один важный аспект большой стройки. Парковочных мест должно хватить всем. Рабочие уже утрамбовали песок на будущей площадке для автомобилей, частично залили его бетоном, а дальше приступят к укладке асфальта.

Рядом с жилым кварталом идет возведение масштабного аварийно-спасательного центра МЧС. На более чем четырех гектарах вырастет комплекс из боксов для техники и заправок. Построят площадки для тренировок собак и вольеры. Центр МЧС рассчитан на 150 человек.

Кроме того, Тимур Иванов проинспектировал реконструкцию легендарного мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республики. В 2014 году главный символ освобождения Донбасса от немецко-фашистких оккупантов был практически полностью разрушен снарядами уже украинских националистов. Сейчас военные строители установили один из четырех пилонов Аллеи Славы и заняты монтажом стелы высотой в 30 метров. Все работы по проекту планируют завершить уже в августе.

Ранее Тимур Иванов проинспектировал строительство жилого квартала в Мариуполе. На первом этапе строители запланировали сдачу более 100 тысяч квадратных метров жилья, которое должно быть готово до 1 октября

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Сровнять с землей: кадры работы расчета РСЗО «Смерч» по логистическому центру ВСУ
05:10 Армия
Видео
Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР
04:00 В стране и мире
Глава МЧС предложил изменить систему оценки работы руководителей в сезон лесных пожаров
02:49 В стране и мире
Иностранцев могут лишить права на покупку земли в РФ
01:21 В стране и мире
«Газпром»: поставки газа в Европу по «Северному потоку» 27 июля упадут до 20%
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.