Байден впервые появился на публике после пяти дней изоляции из-за COVID-19

Сегодня утром врач, который лечил президента, сообщил, что Байден сдал два отрицательных теста на COVID-19 и может перестать соблюдать режим самоизоляции.

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Американский лидер Джо Байден после пяти дней, проведенных на самоизоляции из-за COVID-19, впервые появился на публике и рассказал о том, что последний сданный тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Президент США вышел к микрофону в черной маске, а затем снял ее уже возле подиума. К Белому дому в связи с выздоровлением Байдена пришли несколько десятков человек. Практически все они были без средств индивидуальной защиты.

Сегодня утром врач, который лечил главу государства сообщил, что президент сдал два отрицательных теста на COVID-19 и может перестать соблюдать режим самоизоляции.

В понедельник, 25 июля, медик подробно описал состояние президента, а также все симптомы, которые у него были на тот момент.