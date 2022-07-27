Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

В связи с выздоровлением президент США прекращает строгие меры самоизоляции.

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Президент США Джо Байден дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил врач главы государства Кевин О'Коннор.

По словам О'Коннора, Байден сдал отрицательные тесты вечером 26 июля и утром на следующий день. У президента нет температуры, остальные симптомы тоже почти полностью прошли.

В связи с выздоровлением Байден прекращает строгие меры самоизоляции, уточняет Reuters.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе. Сообщалось, что Байден полностью вакцинирован от COVID-19, а его симптомы - умеренные.