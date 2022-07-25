Врач заболевшего COVID-19 Байдена подробно описал состояние президента

Медик уточнил, что американский лидер в настоящий момент продолжает оставаться на карантине.

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У американского лидера Джо Байдена практически полностью исчезли симптомы коронавирусной инфекции. Об этом в обнародованном заявлении сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

В его письме утверждается, что пациент предъявляет жалобы только на заложенность носа и легкую охриплость.

«Пульс, кровяное давление, частота дыхания остаются абсолютно в пределах нормы. Насыщение крови кислородом по-прежнему превосходно при комнатной температуре. Его легкие остаются чистыми», - отметил доктор.

Кроме того, медик уточнил, что президент США в настоящий момент продолжает оставаться на карантине.

Напомним, ранее сообщалось, что у Байдена был обнаружен один из наиболее заразных вариантов COVID-19.