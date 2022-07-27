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В «Газпроме» обвинили Siemens в невыполнении ремонта двигателей для «Северного потока»

Анна Назайкина
16:16 27.07.2022
Ранее стало известно об остановке эксплуатации на компрессорной станции «Портовая» еще одного газотурбинного двигателя.
В «Газпроме» обвинили Siemens в невыполнении ремонта двигателей для «Северного потока»
© Фото: Газпром
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В «Газпроме» обвинили Siemens в невыполнении ремонта двигателей для «Северного потока». О том, что компания не устраняет проблемы, связанные с аварийными ситуациями, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В минувший понедельник, 25 июля, «Газпром» объявил, что прекращает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Это связано с ремонтом двигателя.

В тот же день стало известно, что российская компания получила от Siemens документы по возврату турбины для газопровода. Однако в Москве отмечали, что данные бумаги никак не решают проблемы и из-за них возникает еще больше неопределенностей. 

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