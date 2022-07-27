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Второй поезд с цементом через Литву в Калининграде ожидают в августе

Виктория Ивашечкина
13:16 27.07.2022
Во вторник, 26 июля, в город прибыла первая партия цемента объемом почти 4 000 тонн.
Второй поезд с цементом через Литву в Калининграде ожидают в августе
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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Прибытие второго поезда с цементом в Калининград через Литву после снятия ограничений ЕС ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора области Дмитрий Лысков.

«Ориентировочно, второй поезд ожидается на следующей неделе. Все зависит от работы с документами, логистов и литовцев», - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, во вторник, 26 июля, в Калининград прибыла первая партия цемента объемом почти 4 000 тонн после снятия ограничений Евросоюзом на железнодорожный транзит. 

В середине июня Литва прекратила транзит товаров в регион, которые подпадали под антироссийские санкции. В частности, речь шла о древесине, алкоголе, удобрениях и стройматериалах.

Спустя несколько недель Еврокомиссия обнародовала инструкцию для стран ЕС по транзиту товаров из России. В документе указано, что поставки по автомобильным дорогам запрещены. Однако для ж/д транспорта там нет никаких ограничений. 

Несколькими днями ранее государственное предприятие Литвы «Летувос гележинкеляй» возобновило транзит санкционных товаров в Калининградскую область через территорию республики.

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