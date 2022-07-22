Литва возобновит железнодорожный транзит в Калининград через свои территории

Литва прислушалась к совету Еврокомиссии не ограничивать железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область.

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Государственное предприятие Литвы «Летувос гележинкеляй» возобновляет транзит санкционных товаров Калининградскую область через территорию республики. Об этом рассказал представитель транспортной компании Литвы Мантас Дубаускас.

«Как мы информировали наших партнеров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области РФ», - прокомментировал он в эфире национального радио LRT в пятницу.

Ранее Еврокомиссия порекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград грузов, попавших под санкции Евросоюза. В ЕК отметили, что транзит в данном случае запрещен только по автомобильным дорогам. Касательно контроля перевозок по железной дороге было сказано, что объем грузов должен быть не выше того объема, который провозился в Калининградскую область РФ в среднем за последние три года.

Вильнюс заявил, что ценит мнение Еврокомиссии и готов прислушаться к нему.