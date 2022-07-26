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Транзитом через Литву: кадры прибытия первых 60 вагонов с цементом в Калининград

Максим Румянцев
20:16 26.07.2022
В середине июня Литва прекратила транзит товаров в регион, которые подпадали под антироссийские санкции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» встретил первые 60 вагонов с цементом, которые прибыли в Калининград транзитом через Литву. Железнодорожный состав с санкционным грузом в регионе появился впервые после снятия запрета на транзит.

В середине июня Литва прекратила транзит товаров в регион, которые подпадали под антироссийские санкции. В частности, речь шла о древесине, алкоголе, удобрениях и стройматериалах.

Спустя несколько недель Еврокомиссия обнародовала инструкцию для стран Европейского союза по транзиту товаров из России. В документе указано, что поставки  по автомобильным дорогам запрещены. Однако для ж/д транспорта там нет никаких ограничений.

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что проблемы с  транзитом удалось решить на 80%, но не следует останавливаться - необходимо разрешить ситуацию полностью.

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