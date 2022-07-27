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МО РФ: в Днепропетровской области уничтожены иностранные техспециалисты по РСЗО HIMARS

12:15 27.07.2022
Как уточнили в Минобороны России, при этом были ликвидированы до 120 украинских военнослужащих, а также иностранные наемники и техспециалисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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ВКС России нанесли удар по складу боеприпасов в районе села Любимовка в Днепропетровской области, уничтожив более 100 ракет к американской РСЗО HIMARS. Как уточнил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, удар был нанесен 24 июля.

По его словам, в результате были уничтожены более 120 человек. Это военнослужащие, охранявшие склад, техспециалисты, а также иностранные военные, принимавшие участие в боевых действиях на стороне официального Киева.

Представитель российского военного ведомства сообщил и об ударе по пунктам дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Николаеве на бывшем заводе «Николаевстройтранс». Как утверждает Конашенков, в результате удара украинская сторона понесла потери в личном составе и технике. Уничтожены до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц техники.

Конашенков заявил и о полном уничтожении одной из рот 10-й горно-штурмовой бригады под Артемовском, а также ударе по командному пункту под Новомихайловкой, что привело к утрате боеспособности 53-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боя по овладению опорным пунктом ВСУ. Танкисты ДНР уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехники противника. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла до взвода военнослужащих и несколько единиц техники и вооружения.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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