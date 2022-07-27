Бронетанковое превосходство: кадры уничтожения боевиков ВСУ на опорном пункте военными ДНР
Минобороны России опубликовало кадры боя по овладению опорным пунктом ВСУ. В боевых действиях принимают участие танкисты армейского корпуса Народной милиции ДНР.
Как сообщает российское военное ведомство, огнем из танковых орудий уничтожены позиции противотанковых средств и бронетехники ВСУ. Затем огнем орудий и стрелкового вооружения штурмовой отряд вынудил противника отойти.
Украинская сторона понесла большие потери. По данным Минобороны, противник потерял до взвода военнослужащих и несколько единиц техники и вооружения.
Ранее боец ДНР с позывным Сэм рассказал, как можно превратить в медитацию такие рутинные, казалось бы, вещи, как рытье траншей на передовой.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов