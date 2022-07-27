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В МО РФ раскрыли подробности удара по территории бывшего завода «Николаевстройтранс»

12:21 27.07.2022
По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в ходе удара было уничтожено до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автотехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России раскрыли подробности удара высокоточным оружием воздушного базирования по территории бывшего завода «Николаевстройтранс» в Николаеве. Их сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», - заметил Конашенков. 

Также, по его словам, в результате нанесения огневого поражения удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в района Артемовска. 

Кроме того, как заметил Игорь Конашенков, в результате высокоточного удара по командному пункту, фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и уточненные результаты удара от 24 июля по украинскому складу боеприпасов, находившемуся в районе населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 100 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, а также иностранные наемники и технические специалисты. Крепко досталось и военнослужащим, охранявшим украинский объект - их было ликвидировано до 120 человек. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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