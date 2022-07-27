В МО РФ раскрыли подробности удара по территории бывшего завода «Николаевстройтранс»

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, в ходе удара было уничтожено до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автотехники.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России раскрыли подробности удара высокоточным оружием воздушного базирования по территории бывшего завода «Николаевстройтранс» в Николаеве. Их сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, в результате нанесения огневого поражения удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в района Артемовска.

Кроме того, как заметил Игорь Конашенков, в результате высокоточного удара по командному пункту, фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и уточненные результаты удара от 24 июля по украинскому складу боеприпасов, находившемуся в районе населенного пункта Любимовка в Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 100 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, а также иностранные наемники и технические специалисты. Крепко досталось и военнослужащим, охранявшим украинский объект - их было ликвидировано до 120 человек.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов