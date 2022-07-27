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«Нас убивают»: военные 54-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы командования

Виктория Ивашечкина
11:34 27.07.2022
В видеообращении бойцы подчеркнули, что им не дают необходимое вооружение и отказываются эвакуировать раненых.
© Видео: KENTEK [Z], Вконтакте © Фото: KENTEK [Z], Вконтакте
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Военнослужащие из 54-й бригады ВСУ записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бойцы заявили, что отказываются исполнять приказ отправиться на передовую.

По словам военных, перед ними все три боевые группы были либо уничтожены, либо понесли серьезные потери. В своем обращении они подчеркнули, что им не дают необходимое вооружение и отказываются эвакуировать раненых.

«Нас убивают, командование некомпетентно и халатно», - рассказали военные бригады ВСУ.

Ранее пленный ВСУ Александр Луханин призвал украинских военных сдаваться. Мужчина подтвердил, что к бойцам, сложившим оружие, относятся по-человечески.

По словам Луханина, если бы украинские бойцы сдавались в плен, не было бы никаких жертв и страданий. В качестве примера он привел Херсон. Он выразил уверенность, что в подконтрольных РФ областях наладится мирная жизнь. 

В мае экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшийся в плен на территории «Азовстали», рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения во время попытки прорыва части украинских морпехов из Мариуполя.

По его словам, из-за некомпетентных действий его предшественника на посту командира погибали или получали тяжелые ранения многие военнослужащие.

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