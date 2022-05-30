Экс-командир бригады ВСУ Волына рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения

По словам Сергея Волынского, его предшественник на посту командира бригады действовал самостоятельно - какие маневры он предпринимал и какие цели преследовал, Волына объяснить не смог.

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Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшийся в плен на территории «Азовстали» в Мариуполе, рассказал о хаосе в боевом управлении подразделения во время попытки прорыва части украинских морпехов из Мариуполя.

«Мы должны были действовать вместе, но от Баранюка (предшественник Волынского на посту командира бригады до своей смерти. - Прим. ред.) не поступило команды на движение. Он как бы действовал самостоятельно, не знаю, какие маневры он преследовал и какие цели. Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на мины. Люди погибали, получали ранения, движение техники захлебнулось», - признался Волынский.

Ранее Минобороны России показало кадры обыска командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ после сдачи в плен.

Также сегодня официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были уничтожены до 320 украинских националистов за сутки.