У посольства США в Москве идет акция в память об убитых украинскими боевиками детях Донбасса

Памятный день был установлен в ДНР 11 июля - тогда глава республики Денис Пушилин подписал указ об установлении 27 июля Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.

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Акция в память об убитых украинскими боевиками детях Донбасса идет у посольства США в Москве, на площади Донецкой Народной Республики.

В акции принимает участие посол ДНР в России Ольга Макеева. В память о погибших детях в небо были запущены белые воздушные шары.

Памятный день был установлен в ДНР 11 июля - тогда глава республики Денис Пушилин подписал указ об установлении 27 июля Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.

Ранее публиковались кадры последствий удара ВСУ по поселкам в Херсонской области.

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