Школы в руинах: кадры последствий удара ВСУ по поселкам в Херсонской области

В результате обстрела были разрушены три общеобразовательные школы и детский сад, магазин, повреждено несколько складских помещений фермерских хозяйств, уничтожена сельскохозяйственная техника.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ реактивной артиллерией иностранного производства населенных пунктов Урожайное, Раковка, Шевченко Бериславского района Херсонской области.

В результате удара были разрушены три общеобразовательные школы и детский сад, магазин, повреждено несколько складских помещений фермерских хозяйств, уничтожена сельскохозяйственная техника. При обстреле пострадала девушка, ее оперативно доставили в районную больницу.

«Зерно убирать теперь нечем. Уничтожена вся техника, которая находилась на территории складов», - рассказал представитель временной администрации Бериславского района Херсонской области Пьер Станиславович.

Он отметил, что большой ущерб понесли фермеры. Из-за того, что не осталось исправной техники: уничтожены комбайны, сеялки, тракторы, невозможно не только завершить сбор урожая, но и вывести то, что уже собрано, а это более 1400 тонн зерна, не считая семян подсолнуха.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по территории Херсонской области в третий раз за прошедшие сутки. По имеющейся информации, первый удар по Херсону во вторник, 26 июля, был нанесен рано утром, второй был зафиксирован после полудня. Сообщается, что все ракеты украинских войск были перехвачены системой ПВО.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.