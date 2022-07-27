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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Сергей Лебедев
07:14 27.07.2022
По городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
© Фото: РИА Новости
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В среду рано утром украинские военные обстреляли Петровский район Донецка. По нему выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Отметим, обстрелы Донецка со стороны Украины не прекращаются ни на сутки. Так, например, накануне в Буденновском районе города из-за атаки ВСУ на нефтебазе произошел пожар.

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