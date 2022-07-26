В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столбы черного дыма: кадры пожара на нефтебазе в Донецке

Виктория Ивашечкина
08:22 26.07.2022
На месте происшествия продолжают работать расчеты МЧС.
© Видео: @akutin_dpr_ru, Telegram © Фото: @akutin_dpr_ru, Telegram
Читайте нас на:

Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Напомним, ранее сообщалось об обстреле территории района со стороны ВСУ. Украинские военные во время атаки применили боеприпасы калибром 155 миллиметров. Артиллерия данного калибра применяется странами НАТО. 

На кадрах видны огромные столбы черного дыма и само здание нефтебазы в огне. На месте происшествия продолжают работать расчеты МЧС. 

Ранее сообщалось, что украинские военные в понедельник утром в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Донецку. Со стороны ВСУ было выпущено три снаряда калибром 122 мм. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
Видео
Столбы черного дыма: кадры пожара на нефтебазе в Донецке
08:11 В стране и мире
Видео
Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске
07:57 В стране и мире
В МИД РФ допустили прекращение выдачи шенгенских виз для россиян
06:29 В стране и мире
DPA: в ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%
05:45 Армия
Видео
Полная зачистка: кадры боевой работы ВДВ по освобождению населенных пунктов от ВСУ
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.