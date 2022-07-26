Столбы черного дыма: кадры пожара на нефтебазе в Донецке

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Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Напомним, ранее сообщалось об обстреле территории района со стороны ВСУ. Украинские военные во время атаки применили боеприпасы калибром 155 миллиметров. Артиллерия данного калибра применяется странами НАТО.

На кадрах видны огромные столбы черного дыма и само здание нефтебазы в огне. На месте происшествия продолжают работать расчеты МЧС.

Ранее сообщалось, что украинские военные в понедельник утром в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Донецку. Со стороны ВСУ было выпущено три снаряда калибром 122 мм. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.