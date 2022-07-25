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Украинские войска выпустили по Донецку три артиллерийских снаряда

Сергей Лебедев
09:16 25.07.2022
В данный момент о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Украинские войска выпустили по Донецку три артиллерийских снаряда
© Фото: Markiian Lyseiko. ZUMAPRESS, globallookpress
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Украинские военные в понедельник утром в очередной раз нанесли артиллерийский удар по Донецку. Об этом сегодня рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«08:12 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», - говорится в сообщении.

В данный момент о каких-либо разрушениях не сообщается. Кроме того, пока ничего неизвестно о пострадавших.

Отметим, обстрелы со стороны Украины не прекращаются ни на день. Так, накануне ВСУ обстреляли город Красный Луч в Луганской Народной республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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