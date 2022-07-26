В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела ВСУ

Сейчас на территории объекта горят цистерны с топливом.

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В Буденновском районе Донецка на нефтебазе произошел пожар после обстрела со стороны ВСУ. В настоящее время на территории предприятия горят цистерны с топливом. На месте работают расчеты МЧС.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района с применением боеприпасов калибром 155 миллиметров. Артиллерия данного калибра применяется странами НАТО.

Накануне ВСУ обстреляли город Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили по городу пять ракет.