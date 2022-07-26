Express: в Европе началась паника после заявления о снижении поставок газа

Уменьшение поставок связано с остановкой эксплуатации еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая».

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В европейских странах началась паника после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности. Уменьшение поставок связано с остановкой эксплуатации еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая».

Как сообщает обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол, на это событие уже отреагировали министры энергетики стран Евросоюза. Сегодня они должны окончательно утвердить чрезвычайны план по сокращению потребления газа на 15 процентов.

Напомним, что согласно плану, европейские страны добровольно сократят потребление газа в период с 1 августа 2020 года по 31 марта 2023 года. При этом накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

А на днях в решили готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого продлят работу атомных и угольных электростанций в этом и следующем году.