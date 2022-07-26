Вирусолог рассказал о пике нынешнего роста заболеваемости COVID-19 в России

Наиболее вероятно, что он наступит приблизительно через месяц.

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Приблизительно через месяц в России наступит пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», - заявил эксперт в интервью РИА Новости.

Ранее вирусолог в беседе со «Звездой» оценил вероятность введения в России нового локдауна из-за коронавируса. По словам Анатолия Альтштейна, в последнее время увеличивается число заболевших COVID-19. При этом на кардинальные меры в связи с этим власти, скорее всего, не пойдут.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе увеличилась на 48,9%. В оперштабе также отметили, что увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах страны.