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Вирусолог оценил вероятность нового локдауна из-за COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
14:16 25.07.2022
По словам эксперта, на сегодняшний день актуальным остается социальное дистанцирование.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Российский вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» оценил вероятность введения нового локдауна из-за коронавирусной инфекции в РФ. По словам эксперта, в последнее время увеличивается число заболевших COVID-19. При этом на кардинальные меры в связи с этим, как отметил Альтштейн, власти, скорее всего, не пойдут.

«Я думаю, что локдауна не будет. Именно потому, что заболевание относительно легкое. Когда идет такая масса заболевших, то 0,5% летальности - это тоже чувствительно. У нас в последнее время умирает каждый день порядка 40-50 человек. Но сейчас количество будет расти, потому что увеличивается число заболеваний», - уточнил вирусолог.

Кроме этого, по словам Альтштейна, в данной ситуации социальное дистанцирование остается актуальным.

«Не нужно лезть в толпы. В некоторых случаях лучше использовать маску, например, в транспорте. Мытье рук остается обязательным. Самих летальных исходов стало меньше, страх заразиться тоже уменьшился», - подытожил вирусолог.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 48,9%.

В оперштабе также отметили, что увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах страны. Заболеваемость выросла в 70. В свою очередь, число подтвержденных случаев заражения вирусом в России возросло за последние сутки на 6 571.

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