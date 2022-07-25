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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48,9%

Виктория Ивашечкина
13:37 25.07.2022
Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах страны.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48,9%
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 48,9%.

В оперштабе подчеркнули, что увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах страны. Заболеваемость выросла в 70. В свою очередь, число подтвержденных случаев заражения вирусом в России возросло за последние сутки на 6 571.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 18 538 826 и 382 189 летальных исходов. За последние сутки в России госпитализировали 759 заболевших коронавирусом (757 днем ранее, рост на 0,3%).

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов заявил, что появление в РФ нового подвида омикрон-штамма COVID-19 «Кентавр» является признаком окончания пандемии коронавируса. По словам иммунолога, данный штамм принципиально не имеет отличий от видов «омикрона» ВА.4 и ВА.5 

Несколькими днями ранее в РФ обнаружили случаи заражения «Кентавром». В Роспотребнадзоре отметили, что рост количества выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма.

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