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В Госдепе США высказались о планах России выйти из проекта МКС

Анна Назайкина
22:23 26.07.2022
В настоящий момент в Госдепе нет информации о переговорах между Москвой и Вашингтоном по данной ситуации.
В Госдепе США высказались о планах России выйти из проекта МКС
© Фото: Роскосмос
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В Госдепе США отреагировали на заявление России о выходе из программы Международной космической станции после 2024 года. По словам руководителя пресс-службы департамента Неда Прайса, такое решение стало неожиданным.

«Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. На протяжении ряда лет между нашими космическими агентствами сохранялось ценное профессиональное взаимодействие, особенно такое решение достойно сожаления в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», - сказал он.

Прайс добавил, что в настоящий момент у него нет информации о переговорах между Москвой и Вашингтоном по данной ситуации.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС, пожелав РФ счастливого пути.

Сегодня гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ выйдет из программы Международной космической станции после 2024 года. Он также сообщил о старте формирования российской орбитальной станции, которая в перспективе должна заменить России МКС.

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