Илон Маск отреагировал на желание России выйти из проекта МКС после 2024 года

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Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он оставил комментарий под публикацией издания Space.com в Twitter.

«Bon voyage (счастливого пути. - Прим.ред.)», - написал он по-французски.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что Россия начнет создавать собственную орбитальную станцию.

По словам генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева, первые космонавты на Российскую орбитальную служебную станцию отправятся в 2028 году.