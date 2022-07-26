Будущая российская орбитальная станция может получить собственный корабль для полетов к Луне

С помощью станции можно будет проводить двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне.

© Видео: Роскосмос © Фото: NASA, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, Globallookpress

Будущая российская орбитальная станция может использоваться как база для полетов на Луну, таким образом, есть вероятность, что она получит собственный корабль для этих целей. Об этом рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«РОСС можно будет использовать в качестве базы для сборки лунного или марсианского комплекса. С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне», - сказал он в беседе с «Русским космосом».

Ранее Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая, как ожидается, заменит для России Международную космическую станцию.

Сегодня гендиректор государственной корпорации в ходе первой встречи после назначения с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия покинет проект МКС после 2024 года.

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