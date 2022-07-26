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МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач

17:28 26.07.2022
В российском военном ведомстве назвали недостоверной распространяемую зарубежными СМИ информацию о проведении якобы мобилизационных мероприятий.
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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К спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения поставленных задач, подчеркнули в Минобороны России.

В российском военном ведомстве также назвали недостоверными сообщения зарубежных средств массовой информации о проведении мобилизации.

«Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», - добавили в МО РФ.

Также в ведомстве раскрыли даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Они пройдут с 30 августа по 5 сентября на полигонах Восточного военного округа.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Сегодня официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 400 самолетов и вертолетов, более 1,6 тысячи беспилотников, более 4,1 тысячи танков и бронемашин. Также в ходе СВО регулярно уничтожаются реактивная и ствольная артиллерия противника, ЗРК, военные автомобили.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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