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Украина потеряла 4 162 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

12:39 26.07.2022
Также уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотников, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла 4 162 танка и других бронемашин. Об этом сообщил на брифинге 26 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 1 613 беспилотников, 358 ЗРК, 763 боевые машины РСЗО, 3 201 орудие полевой артиллерии и миномет, 4 481 единица специальной военной автомобильной техники.

Между тем за минувшие сутки российские военные ракетным ударом уничтожили польских наемников из «Иностранного легиона» под Константиновкой.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения экипажами Ка-52 опорных пунктов и бронетехники ВСУ. На записи летчики выполняют пуски ракет по укрепленным пунктам вражеских подразделений. Таким образом «Аллигаторам» удалось уничтожить пункты управления, танки и другую бронетехнику противника.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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