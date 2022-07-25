Борисов станет спецпредом президента по международному сотрудничеству в космосе
Глава Роскосмоса Юрий Борисов в соответствии с указом президента РФ займет должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Соответствующий документ был обнародован сегодня, 25 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности», - утверждается в указе российского лидера.
Ранее, 15 июля, указами главы государства Борисов был освобожден от должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и назначен гендиректором госкорпорации по космической деятельности. Напомним, что с 2018 года эту позицию занимал Дмитрий Рогозин.