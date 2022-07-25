В стране и мире Борисов станет спецпредом президента по международному сотрудничеству в космосе Анна Назайкина Ранее, 15 июля, указами главы государства Борисов был освобожден от должности вице-премьера по вопросам ОПК и назначен гендиректором госкорпорации по космической деятельности. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Глава Роскосмоса Юрий Борисов в соответствии с указом президента РФ займет должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий документ был обнародован сегодня, 25 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить, что генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности», - утверждается в указе российского лидера. Ранее, 15 июля, указами главы государства Борисов был освобожден от должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и назначен гендиректором госкорпорации по космической деятельности. Напомним, что с 2018 года эту позицию занимал Дмитрий Рогозин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика