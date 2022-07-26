Путин впервые встретился с Борисовым в должности гендиректора «Роскосмоса»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин впервые провел встречу с Юрием Борисовым в новой должности генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».
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Путин впервые встретился с Борисовым в должности гендиректора «Роскосмоса»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин впервые провел встречу с Юрием Борисовым в новой должности генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».
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