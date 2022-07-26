Кремль дал высокую оценку работе ФСБ, сорвавшей угон самолетов ВКС России

По словам Дмитрия Пескова, спецслужбами проведена очень эффективная работа.

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В Кремле высоко оценили работу ФСБ по раскрытию операции украинской разведки по угону боевых российских самолетов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбами проведена очень эффективная работа.

«Разумеется, это весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Оценка дана высокая», - сказал представитель Кремля.

Напомним, накануне в ФСБ сообщили о срыве операции по угону самолетов ВКС РФ. Украинские разведчики действовали «от имени политруководства своей страны», пытались завербовать за деньги российских летчиков и склонить их перелететь на контролируемые ВСУ аэродромы.

Рассматривалась возможность угона Су-24, Су-34 или Ту-22М3. При этом украинская разведка при подготовке угона самолета умудрилась подставить свои аэродромы и средства ПВО.