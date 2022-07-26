Подозреваемый в двойном убийстве в Подмосковье пришел с повинной в прокуратуру

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В прокуратуру Московской области поступила явка с повинной от мужчины, который подозревается в двойном убийстве в Павловском Посаде. Сейчас с ним работают правоохранители.

«Подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления», - говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

По предварительным данным следствия, в субботу вечером, 23 июля, на проселочной дороге неподалеку от Павловского Посада было обнаружено тело 58-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Позже на дачном участке в деревне Власово обнаружили труп 60-летнего мужчины с такими же ранениями.

Как утверждалось, преступник, застреливший мужчин, скрылся. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в двойном убийстве. По предварительной информации, 53-летний мужчина сам пришел в полицию.