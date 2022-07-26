В Европе цены на газ взлетели выше $2 000 за тысячу кубометров

Резкий скачок стоимости топлива произошел из-за остановки эксплуатации еще одной турбины Siemens на «Северном потоке».

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В Европе спотовая цена за 1 000 кубометров газа превысила 2 010 долларов. Резкий скачок стоимости топлива произошел из-за остановки эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» на «Северном потоке».

При этом в минувший понедельник торги закрылись на уровне $1 852. В среднем с начала текущего месяца котировки составили $1 713.

Напомним, накануне в европейских странах уже началась паника после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку». Предполагается, что объемы перекачки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности.

На это событие уже отреагировали министры энергетики стран Евросоюза. Они должны окончательно утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.