В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Европе цены на газ взлетели выше $2 000 за тысячу кубометров

Сергей Лебедев
13:04 26.07.2022
Резкий скачок стоимости топлива произошел из-за остановки эксплуатации еще одной турбины Siemens на «Северном потоке».
В Европе цены на газ взлетели выше $2 000 за тысячу кубометров
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

В Европе спотовая цена за 1 000 кубометров газа превысила 2 010 долларов. Резкий скачок стоимости топлива произошел из-за остановки эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» на «Северном потоке».

При этом в минувший понедельник торги закрылись на уровне $1 852. В среднем с начала текущего месяца котировки составили $1 713.

Напомним, накануне в европейских странах уже началась паника после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку». Предполагается, что объемы перекачки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности.

На это событие уже отреагировали министры энергетики стран Евросоюза. Они должны окончательно утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:24 В стране и мире
В ДНР заявили, что обстрел нефтебазы в Донецке проводился из РСЗО HIMARS производства США
13:10 В стране и мире
Кремль дал высокую оценку работе ФСБ, сорвавшей угон самолетов ВКС России
12:57 В стране и мире
Видео
Подозреваемый в двойном убийстве в Подмосковье пришел с повинной в прокуратуру
12:36 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали о ликвидации артдивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ
11:44 В стране и мире
Видео
Американский дипломат упал в обморок в суде по делу Бриттни Грайнер
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.