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МО РФ: высокоточными ракетами в ДНР уничтожены польские наемники «Иностранного легиона»

12:34 26.07.2022
Кроме того, ВКС России в районе Николаева ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» под Константиновкой, сообщил на брифинге 26 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате удара ликвидированы более 40 наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне официального Киева, большинство из них приехали из Польши.

Представитель российского военного ведомства также рассказал об ударе ВКС России по противнику под Николаевом. По словам Конашенкова, ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады, потери личного состава и вооружения превысили 70%.

В ежедневной сводке говорится и об ударе оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в Зайцево в ДНР. Как утверждает Конашенков, противник понес потери, уничтожены более 70 украинских военных и склад боеприпасов.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 400 самолетов и вертолетов, более 1,6 тысячи беспилотников, более 4,1 тысячи танков и бронемашин. Также в ходе СВО регулярно уничтожаются реактивная и ствольная артиллерия противника, ЗРК, военные автомобили.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ведения боевых действий российскими подразделениями ВДВ в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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