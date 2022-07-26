Армия Атака «Аллигатора»: кадры поражения позиций ВСУ ракетами с Ка-52 Летчики армейской авиации в ходе боевого вылета выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам вражеских подразделений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало видео уничтожения экипажами Ка-52 опорных пунктов и бронетехники вооруженных сил Украины в ходе спецоперации по защите Донбасса. На опубликованных кадрах видно, как летчики армейской авиации в ходе боевого вылета выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам вражеских подразделений. Таким образом «Аллигаторам» удалось уничтожить пункты управления, танки и другую бронетехнику ВСУ. Ранее члены экипажа ударного вертолета Ка-52 рассказали о работе по уничтожению техники противника. По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО удалось уничтожить 260 самолетов, 144 вертолета, 1 611 беспилотников, 357 ЗРК, 4 161 танк и других боевых бронемашин, 763 боевые машины РСЗО, 3 198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 459 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика