В Минобороны России рассказали о ликвидации артдивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ
В Минобороны России рассказали о ликвидации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Детали раскрыл официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», - отметил Конашенков.
Кроме этого, Игорь Конашенков озвучил итоги удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ. Они находились в населенном пункте Зайцево в ДНР. В итоге были уничтожены более 70 украинских националистов и склад боеприпасов.
Крепко досталось и пункту временной дислокации подразделений украинского «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. В результате удара высокоточных ракет воздушного базирования было уничтожено более 40 иностранных наемников. Большую их часть составляли поляки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов