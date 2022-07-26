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Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского депутата Пронюшкина могут не делегировать в Совфед

Виктория Ивашечкина
10:32 26.07.2022
В марте этого года политик оказался в центре скандала после поста в соцсетях.
Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского депутата Пронюшкина могут не делегировать в Совфед
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Сенатора Александра Пронюшкина, который в марте этого года ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не делегируют в Совфед после выборов губернатора Владимирской области. Политик с октября 2018 года представлял в верхней палате исполнительную власть в области.

«Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым», - цитирует РИА Новости слова источника.

В избирательной комиссии области сообщается, что Авдеев в понедельник сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Владимирской области. Выборы пройдут 9-11 сентября.

Напомним, в марте Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эти данные он подтвердил и в разговоре со СМИ. Впоследствии член Совета Федерации удалил пост. Позже в пресс-службе ЛДПР данные сообщения назвали грязной провокацией.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал сенатору сложить полномочия после скандала. Сам Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля этого года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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