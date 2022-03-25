Володин рекомендовал сенатору, сообщившему о «смерти» Жириновского, сложить полномочия

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рекомендовал сенатору, разместившему публикацию о «смерти» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия. Ранее спикер ГД опроверг сообщения о якобы смерти лидера Либерально-демократической партии России.

«Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «смерти» Владимира Жириновского. Утверждалось, что политик последние сутки провел в коме, после чего якобы скончался утром.

Впоследствии сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале также написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эти данные он подтвердил и в разговоре с РИА Новости. Впоследствии член Совета Федерации удалил пост.

Позже в пресс-службе ЛДПР данные сообщения назвали грязной провокацией. Было добавлено, что врачи отправили политика «на плановую процедуру».

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.