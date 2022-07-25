Медведев обогнал Сафина по числу недель в звании первой ракетки мира

Он находится в звании первой ракетки мира уже десять недель.

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Даниил Медведев побил предыдущий рекорд по продолжительности нахождения на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов среди российских спортсменов. Спортсмен находится в звании первой ракетки мира уже десять недель.

Медведев превзошел достижение Марата Сафина, который лидером в течение девяти недель. В мире же он занимает лишь 19-е место по числу недель на первой строчке. Лидером является сербский теннисист Новак Джокович, находившийся в звании первой ракетки мира 377 недель.

Напомним, недавно представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. Теннисистка обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер и стала победительницей турнира в одиночном разряде.

А ранее первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что организаторы турнира Уимблдон совершили ошибку, когда отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях. Джокович отметил, что не поддерживает решение Уимблдона, и добавил, что ситуация «уникальная и странная».