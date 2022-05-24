Джокович осудил решение отстранить спортсменов из РФ от участия в Уимблдоне

Теннисист отметил, что организаторам турнира предлагались альтернативные варианты, но, несмотря на это, они все равно отстранили россиян и белорусов.

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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что организаторы турнира Уимблдон совершили ошибку, когда отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях. По словам Джоковича, организаторам предлагались альтернативные варианты, но, несмотря на это, они все равно отстранили россиян и белорусов от турнира.

«Я смотрю на эту ситуацию не как на источник очков или призовых, для меня это совсем другое. Должны быть какие-то стандарты или критерии, какое-то взаимное уважение. Так что это своего рода проигрышная ситуация для всех», - сказал теннисист.

Джокович отметил, что не поддерживает решение Уимблдона, и добавил, что ситуация «уникальная и странная». Ранее Новак Джокович заявил, что решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских теннисистов является сумасшедшим.

Напомним, в апреле российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Уимблдоне. В бан попали около 50 теннисистов. Свое решение организаторы турнира объяснили ситуацией вокруг Украины.