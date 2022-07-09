Представляющая Казахстан уроженка Москвы стала чемпионкой Уимблдона

Теннисистка обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер и стала победительницей турнира в одиночном разряде.

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Представительница Казахстана, уроженка Москвы Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса в финальном матче Уимблдона в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной, которая на соревнованиях была посеяна под 17-м номером.

Онс Жабер была посеяна под третьим номером. Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут. Отметим, что Елена Рыбакина представляла Россию до 2018 года, а после - сменила гражданство на казахстанское.

Ранее первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что организаторы турнира Уимблдон совершили ошибку, когда отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях. Джокович отметил, что не поддерживает решение Уимблдона, и добавил, что ситуация «уникальная и странная».