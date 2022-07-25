Власти Херсона заявили, что в регионе выведут из оборота гривну
Украинская гривна будет выведена из оборота на территории Херсонской области. Таким образом, в регионе будет ходить только российский рубль. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», - цитирует ТАСС слова Стремоусова.
По его словам, сейчас украинская валюта продолжает свое падение. Это делает ее непривлекательной для населения и бизнеса.
Напомним, в конце мая глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе бивалютной зоны. Российский рубль в области получил хождение наряду с гривной по курсу два к одному.
В июне власти Запорожья заявили, что рубль занял лидирующую позицию в регионе. Подчеркивалось, что валюта постепенно вытесняет украинскую гривну.