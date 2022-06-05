Власти Запорожья заявили, что рубль занял лидирующую позицию в регионе

При этом на данный момент на территории региона сохраняется бивалютная система.

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Рубль занимает лидирующую позицию в освобожденной части Запорожской области. Валюта постепенно вытесняет украинскую гривну. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли», - цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, на данный момент в Запорожье гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой.

В конце мая глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе бивалютной зоны. Российский рубль в области получил хождение наряду с гривной по курсу два к одному.