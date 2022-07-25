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Президент России Владимир Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Когда я говорю об интересах граждан, то, конечно, мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», - сказал глава государства.

Путин отметил, что в условиях антироссийских санкций, неадекватных решений бывших западных партнеров и откровенно политического давления на коммерческие компании, сфера авиаперевозок оказалась под ударом.

Российский лидер подчеркнул, что авиационная отрасль очевидно имеет стратегическое значение для нашей страны.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.