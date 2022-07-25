Путин назвал ключевые задачи развития авиаотрасли в России

Авиационная отрасль оказалась под ударом в результате политического давления на коммерческие компании и «неадекватных» санкций, отметил президент РФ.

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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ особое внимание акцентировал на развитии авиаотрасли в условиях санкций. Глава государства предложил членам кабмина обсудить текущую ситуацию в этой сфере и долгосрочные планы, вплоть до 2030 года.

Авиационная отрасль оказалась под ударом в результате политического давления на коммерческие компании и «неадекватных» санкций, отметил Путин. Президент подчеркнул, что эта сфера имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности, дает загрузку смежных производств и играет роль в обеспечении транспортной доступности регионов России.

Как напомнил Путин, в конце марта был принят ряд мер для поддержки отрасли. В частности, компаниям начали компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренних рейсах - на это выделили на сегодняшний день 100 миллиардов рублей.

«Задача по наращиванию внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых. Как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет, в том числе, о внутрирегиональных перевозках, где особое внимание нужно уделить отдаленной и труднодоступной местности», - сказал глава государства.

На совещании Путин также особо подчеркнул, что затраты авиаотрасли не следует перекладывать на пассажиров.